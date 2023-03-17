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Омбудсмен Морозова: ВСУ с 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток»

Омбудсмен Морозова: ВСУ с 2022 года применяют запрещенные мины «Лепесток»

Боевики ВСУ используют запрещенные мины «Лепесток» ещё с июля прошлого года. Информацией об этом поделилась омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова «С июля 2022 года в нарушение требований международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера ВСУ применяют в отношении мирного населения республики противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 „Лепесток“», — отмечается в докладе Морозовой Совету Безопасности ООН.

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