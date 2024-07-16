За последнее время довелось достаточно много прочитать на тему покушения на Трампа.
Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Место Оруэлла в литературе давно свободно. Кто рискнет написать роман-антиутопию "Убить всех"? Подсказываю сюжет. В клубе "Римские каникулы" собираются утверждать многолетний план по ликвидации каждого третьего лидера-антиглобалиста. Идет активная полемика, и уже в самом конце, перед тем, как поставить вопрос на голосование, встает все время молчавший старец Ротфелер и заявляет, что ликвидацией каждого третьего можно только затормозить процесс антиглобализации, но не обратить вспять. "Предлагаю убить всех!"
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13 час.
НП
Наталья Павлова
А в это время предвыборный штаб Байдена ломает голову, что бы такое Байдену отстрелить, чтобы поднять его рейтинг 🤭
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4 час.
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