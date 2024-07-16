Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Так там же никого не останется - при приближении СВО все будут уходить в Европу.Неужели Россия вы...
  • Natalija Osminina
    Логику Вашу не поняла: Раз России приется восстанавливать Украину-то это и есть голубая мечта американцев - свалить н...Неужели Россия вы...
  • Natalija Osminina
    Во-во .. Вы точно так же рассуждаете, как и Андрей Перла- исходя из святой веры в то, что Запад стронг: и США стронг,...Договариваться со...

Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

За последнее время довелось достаточно много прочитать на тему покушения на Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Место Оруэлла в литературе давно свободно. Кто рискнет написать роман-антиутопию &quot;Убить всех&quot;? Подсказываю сюжет. В клубе &quot;Римские каникулы&quot; собираются утверждать многолетний план по ликвидации каждого третьего лидера-антиглобалиста. Идет активная полемика, и уже в самом конце, перед тем, как поставить вопрос на голосование, встает все время молчавший старец Ротфелер и заявляет, что ликвидацией каждого третьего можно только затормозить процесс антиглобализации, но не обратить вспять. &quot;Предлагаю убить всех!&quot;
Ответить
13 час.
НП
Наталья Павлова
А в это время предвыборный штаб Байдена ломает голову, что бы такое Байдену отстрелить, чтобы поднять его рейтинг 🤭
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх