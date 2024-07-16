Ветеран "Альфы" рассказал всю хитрость попытки ликвидации Трампа

АС

Александр Сысоев

Место Оруэлла в литературе давно свободно. Кто рискнет написать роман-антиутопию "Убить всех"? Подсказываю сюжет. В клубе "Римские каникулы" собираются утверждать многолетний план по ликвидации каждого третьего лидера-антиглобалиста. Идет активная полемика, и уже в самом конце, перед тем, как поставить вопрос на голосование, встает все время молчавший старец Ротфелер и заявляет, что ликвидацией каждого третьего можно только затормозить процесс антиглобализации, но не обратить вспять. "Предлагаю убить всех!"