Израильский дрон ликвидировал 20 военных ХАМАС в секторе Газа

Не менее 20 военных ХАМАС были убиты из-за удара израильского беспилотника по сектору Газа. Об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ариэль Бульштейн, сообщил ТАСС.
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