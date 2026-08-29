«Сто процентов!» Илья Авербух высказался о третьей беременности Арзамасовой

В Сети ходят слухи о грядущем пополнении из-за фото актрисы в сарафане свободного кроя. Илья Авербух и Лиза Арзамасова соцсетиВ Сети активно обсуждают возможное пополнение в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха — поводом для слухов стали снимки с семейного торжества.