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«Сто процентов!» Илья Авербух высказался о третьей беременности Арзамасовой

«Сто процентов!» Илья Авербух высказался о третьей беременности Арзамасовой

В Сети ходят слухи о грядущем пополнении из-за фото актрисы в сарафане свободного кроя. Илья Авербух и Лиза Арзамасова соцсетиВ Сети активно обсуждают возможное пополнение в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха — поводом для слухов стали снимки с семейного торжества.

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