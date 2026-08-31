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Ефимов: одобренные в июле проекты КРТ создадут 1,5 тысячи рабочих мест

Ефимов: одобренные в июле проекты КРТ создадут 1,5 тысячи рабочих мест

Москва утвердила 13 новых проектов комплексного развития территорий в июле текущего года, что позволит преобразовать свыше 79 гектаров неэффективно используемых городских площадей.

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