В Магадане полицейскими установлен факт мошенничества на сумму более 5 млн рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлено, что 65-летняя главный бухгалтер бюджетного учреждения здравоохранения фиктивно устроила на работу троих своих знакомых.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлено, что 65-летняя главный бухгалтер бюджетного учреждения здравоохранения фиктивно устроила на работу троих своих знакомых.
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