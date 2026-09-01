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ИА Регнум

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Путин призвал Армению поскорее определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС

Чем быстрее Армения определится с выбором между ЕС и ЕАЭС, тем лучше. Такое заявление 1 сентября сделал президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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