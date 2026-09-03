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Царьград

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Композитор Игорь Николаев запатентовал бренд "Третье сентября" на девять лет

Композитор Игорь Николаев запатентовал бренд "Третье сентября" на девять лет

Автор стихов легендарной песни зарегистрировал товарный знак "Третье сентября" в Роспатенте. Документ действует до сентября 2032 года.

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