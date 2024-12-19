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"Спасайте ребёнка, девочка видная": жительница Суджи выехала на Украину из-за наёмников и уголовников

"Спасайте ребёнка, девочка видная": жительница Суджи выехала на Украину из-за наёмников и уголовников

Жители Суджи, куда вошли первые штурмовые группы ВСУ, боялись не столько украинских военных, сколько иностранных наёмников и выпущенных из тюрем уголовников, которые творили военные преступления в Курском приграничье.

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