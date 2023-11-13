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Axios: Советник Байдена призвал «Хезболлу» не обострять конфликт с Израилем

Axios: Советник Байдена призвал «Хезболлу» не обострять конфликт с Израилем

Амос Хохштейн, старший советник президента Соединенных Штатов Джо Байдена по энергетике, в ходе своего визита в Ливан передал «серьезное предупреждение» шиитской организации «Хезболла» не обострять ситуацию на границе Ливана и Израиля.

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