Apple презентовала обновленную линейку iPad. С процессором для ИИ

Корпорация Apple на весенней презентации представила новый планшет iPad Pro с процессором M4 для искусственного интеллекта и iPad Air с процессором M2Планшет iPad Pro нового поколения дебютировал в двух версиях — с OLED-экранами диагональю 11 и 13 дюймов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии