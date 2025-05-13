Сейшельская компания подала иск к Нижегородской ярмарке на 6 миллионов долларов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая, ФедералПресс. В арбитраже началось рассмотрение искового заявления, инициатором которого выступила компания Luccio Enterprise Ltd, зарегистрированная в юрисдикции Сейшельских островов, в отношении АО «Нижегородская ярмарка».
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