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15 красноречивых снимков, которые расскажут, что такое на самом деле Канада

15 красноречивых снимков, которые расскажут, что такое на самом деле Канада

Нет двух абсолютно похожих стран, и путешествия ― лучший способ в этом убедиться. Везде есть свои особенности, причем они касаются абсолютно всего: кухни, продуктов питания, отношения к жизни, животных, которые бродят по улицам.

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