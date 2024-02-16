15 красноречивых снимков, которые расскажут, что такое на самом деле Канада

Нет двух абсолютно похожих стран, и путешествия ― лучший способ в этом убедиться. Везде есть свои особенности, причем они касаются абсолютно всего: кухни, продуктов питания, отношения к жизни, животных, которые бродят по улицам.
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