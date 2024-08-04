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Закон и Порядок

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Иностранцы восхищаются шутками Путина

Иностранцы восхищаются шутками Путина

На медленном Ютубе давно уже лежит подборка шуток Путина, переведённых на английский язык (видео). И вот что забавно: никто в комментариях не называет нашего президента «военным преступником», как премьер Эстонии Кая Каллас, никто не повторяет прочие тезисы американской пропаганды.

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