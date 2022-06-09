Володин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования Председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с крушением пассажирского поезда в провинции Южный Хорасан, сообщается на сайте палаты.