Парламентская газета

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Володин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Володин выразил соболезнования в связи с крушением поезда в Иране

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования Председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с крушением пассажирского поезда в провинции Южный Хорасан, сообщается на сайте палаты.

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