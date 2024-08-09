В «Контур Банке» назначен председатель правления

В бывшем Екатеринбургском муниципальном банке назначен председатель правления. На эту должность в «Контур Банке» (именно так после вхождения в структуру «СКБ Контур» теперь называется организация) накануне, 8 августа заступил Денис Бабушкин.
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