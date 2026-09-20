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Царьград

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СК начал проверку после смерти пациента кардиолога в Петербурге

СК начал проверку после смерти пациента кардиолога в Петербурге

Смерть 64-летнего пациента после визита к кардиологу стала предметом доследственной проверки в Центральном районе Петербурга.

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Вячеслав Войцехович

Медицина плохо работает в России. Запись к кардиологу - за ДВА месяца. Скорая дважды привозила меня в 6 горбольницу Твери с тахисистолией - выбросили: "Идите к участковому" (кардиолог Градская). Капитализм и деньги уничтожают Россию. Спасибо либералам, захватившим трон в 1991. Только смена элиты спасёт Родину.