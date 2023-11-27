Психологи объяснили, почему поздний отход ко сну опасен для психики

«Совы» чаще страдают депрессией и биполярными расстройствами.Психолог Анна Валиева сообщила, что позднее засыпание негативно влияет на психическое здоровье, Интервью опубликовано в интернет-издании «Непросто».
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