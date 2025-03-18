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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский о 5-м шатауте в сезоне: «Командная работа. Регулярка – это взлеты и падения, 82-матчевая подготовка к плей-офф, по сути»

Вратарь «Тампы» сделал 5-й шатаут в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).

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