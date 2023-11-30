Между участниками СВО - студентами Сахалинского государственного университета и их семьями на Сахалине состоялся очередной телемост

Благодаря современным средствам связи матери и жены студентов СГУ-участников СВО смогли пообщаться со своими любимыми, дети увидели своих отцов, а сами бойцы получили множество позитивных эмоций от разговора со своими близкими.
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