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Наш уютный дом

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Доброе утро ☀️

Доброе утро ☀️

Сливочное масло с чесноком, зеленью, цедрой и другими добавками в сопровождении с горячим хлебом иногда подают в ресторанах в качестве комплимента И это очень приятно! А почему бы эту традицию не перенять в домашнее питание? Особенно хорошо она подходит к завтраку, когда ароматный хлеб и пряное масло могут стать идеальным началом дня.

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