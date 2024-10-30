Доброе утро ☀️

Сливочное масло с чесноком, зеленью, цедрой и другими добавками в сопровождении с горячим хлебом иногда подают в ресторанах в качестве комплимента И это очень приятно! А почему бы эту традицию не перенять в домашнее питание? Особенно хорошо она подходит к завтраку, когда ароматный хлеб и пряное масло могут стать идеальным началом дня.