Водитель пострадала в аварии в Клепиковском районе

Авария произошла в 14:55 на 480-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 24-летний саратовец на Mitsubishi Galant не справился с рулевым управлением и врезался в ВАЗ-2105 под управлением 45-летней жительницы Клепиковского района.
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