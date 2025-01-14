Водитель пострадала в аварии в Клепиковском районе

Авария произошла в 14:55 на 480-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 24-летний саратовец на Mitsubishi Galant не справился с рулевым управлением и врезался в ВАЗ-2105 под управлением 45-летней жительницы Клепиковского района.