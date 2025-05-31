Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять

Nikolia Vovchenko А,почему бы не сделать отягчающим фактором принадлежность к "хенералу"(дэпутату) и за это добавлять ещё если не такой же срок наказания,то хотя бы половину и никакого условно-досрочного...Ведь даже из этой статьи уже понятно,что выросло...дерзкая,хамовитая,агрессивная...,а это лечится только коллективными действиями в определённых местах при длительном наставлении на истинные ценности для русских людей

Nikolia Vovchenko А,всё потому,что все мы прежде всего не знаем как те кланы поставить на место...