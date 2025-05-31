Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Борис
    Не надо перетягивать украинцев на свою сторону. Эту мразь надо уничтожать.Нужно перетягиват...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍👍Выкрасть Хахалеву...
  • Андрей
    надо просто депортировать азер-цев из России по 100 000 в месяц. За счёт диаспоры и богатых азер-цев. Через год посмо...Выкрасть Хахалеву...

Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять

Дочь генерала МВД, уволенного после самоубийства фермера, задавила на крутом внедорожнике женщину: дело пытаются оперативно замять

Интересная жизнь с Vera Star Простой майский день, центр Волгограда. Люди спешат по своим делам.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
А,почему бы не сделать отягчающим фактором принадлежность к &quot;хенералу&quot;(дэпутату) и за это добавлять ещё если не такой же срок наказания,то хотя бы половину и никакого условно-досрочного...Ведь даже из этой статьи уже понятно,что выросло...дерзкая,хамовитая,агрессивная...,а это лечится только коллективными действиями в определённых местах при длительном наставлении на истинные ценности для русских людей
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4 час.
Nikolia Vovchenko
А,всё потому,что все мы прежде всего не знаем как те кланы поставить на место...
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4 час.
Сергей Алексеев
Первым делом нужно изучать законы, и думаю нет таких по которым очевидцам запрещена съёмка на месте происшествия. Стоит брать на карандаш сотрудников превышающих свои полномочия и запрещающих снимать... И если вдруг окажется что большинство окрестных стационарных камер были неисправны и видео не сохранилось считать как умышленный саботаж в расследовании дела и привлекать виновных к ответственности. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым необходимо донести информацию до широкой общественности.
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3 час.
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