По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар

В морской порт Одессы вновь прилетели ракеты, целью которых стали цеха по сборке украинских безэкипажных ударных катеров.
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