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Telegram под давлением: Последствия ареста основателя Павла Дурова

Telegram под давлением: Последствия ареста основателя Павла Дурова

Telegram под давлением: Последствия ареста основателя Павла Дурова Ирэн ОрлонскаяАрест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, стал значимым событием в контексте гибридной войны, которая разворачивается между Россией и Западом.

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