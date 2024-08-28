Telegram под давлением: Последствия ареста основателя Павла Дурова Ирэн ОрлонскаяАрест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, стал значимым событием в контексте гибридной войны, которая разворачивается между Россией и Западом.
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