Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

@ Илья Питалев/РИА Новости Tекст: Анастасия Куликова,Евгений Поздняков Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора.
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