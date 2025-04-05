Овечкин заявил, что не хочет забить рекордный гол в НХЛ в пустые ворота

Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что он не хотел бы забросить свою рекордную шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пустые ворота.
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