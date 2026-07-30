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Аргументы и Факты

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Мощная расплата накрыла Украину за атаки на РФ: главная новость СВО 30 июля

Мощная расплата накрыла Украину за атаки на РФ: главная новость СВО 30 июля

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по складам Wildberries. В результате атаки на логистический центр маркетплейса в Пензенской области, по данным властей, пострадал один человек, более 200 сотрудников были эвакуированы.

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