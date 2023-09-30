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Жительница получила ранение при обстреле Новопетриковки в ДНР

Жительница получила ранение при обстреле Новопетриковки в ДНР

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились данными о последствиях, к которым привела проведнённая войсками нацистских формирований киевского режима артиллерийская атака, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пуннкт Новопетриковка.

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