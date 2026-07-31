ФХР обжалует в CAS решение IIHF о недопуске России к чемпионатам мира 2027 года

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о намерении обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских сборных к участию в чемпионатах мира сезона 2026/27.
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