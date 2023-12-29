Двое детей получили ожоги роговицы глаз в детском саду на Чукотке

Прокуратура на Чукотке проводит проверку по факту травмирования двух детей в детском саду поселка Угольные Копи: дети получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства, пишет ТАСС.
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