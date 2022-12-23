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Кузьменко набрал 1+2 и «+4» в матче с «Сиэтлом». У него 29 очков в 31 игре

Кузьменко набрал 1+2 и «+4» в матче с «Сиэтлом». У него 29 очков в 31 игре

Андрей Кузьменко забросил 14-ю шайбу в сезоне, набрав 3 (1+2) очка с «Сиэтлом».  «Ванкувер» одержал победу над соперником в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5 Б.

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