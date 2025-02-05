«Хочешь угробить государство, научи его русскому»: в Абхазии мечтают перейти на турецкий

ИШ

Иван Шапошников

и при всё при этом,вчера что ли,российское правительство выделило абхазии 200 млн.руб.на ремонт толи школ толи ещё чего но вообщем снова дали денег в эту чёрную дыру,ну не дебилы ли?!..