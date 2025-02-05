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«Хочешь угробить государство, научи его русскому»: в Абхазии мечтают перейти на турецкий

«Хочешь угробить государство, научи его русскому»: в Абхазии мечтают перейти на турецкий

БлокнотРУ В Сети пошли «вбросы», что в школах Абхазии изучение русского языка заменили на английский.

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Комментарии
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ИШ
Иван Шапошников
и при всё при этом,вчера что ли,российское правительство выделило абхазии 200 млн.руб.на ремонт толи школ толи ещё чего но вообщем снова дали денег в эту чёрную дыру,ну не дебилы ли?!..
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