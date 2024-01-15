Сыгравший дворника в «Елках» актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет

О смерти Адылбека Атыхаева сообщила студия Bazelevs в своем телеграм-канале.Кинокомпания Bazelevs в своем телеграм-канале сообщила о том, что актер Адылбек Атыхаев, который работал в кинокомпании, скончался на 58-м году жизни.