Сыгравший дворника в «Елках» актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет

О смерти Адылбека Атыхаева сообщила студия Bazelevs в своем телеграм-канале.Кинокомпания Bazelevs в своем телеграм-канале сообщила о том, что актер Адылбек Атыхаев, который работал в кинокомпании, скончался на 58-м году жизни.
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