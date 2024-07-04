Топ-5 ранних симптомов рака составили онкологи

Специалисты в области онкологии составили Топ-5 ранних симптомов рака. Во-первых, хроническая усталость, зачастую данный симптом объясняется нехваткой сна или гормональными сбоями, но в случае, когда данное состояние сохраняется, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.