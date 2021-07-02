Вечерняя Москва

17 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Еще чего придумаю?... Что на свои виллы за границей не попасть?... Только наша вакцина!!!!.....Российские пилоты...
  • Надежда
    Выздоровления...Эксперты объяснил...
  • Konstantin Петров
    Значит точно будут прививать. До выборов промолчат, а потом по школам распоряжение дадут. В детских поликлиниках врач...Кузнецова назвала...

В Центробанке раскрыли детали возможного дизайна новых банкнот

В Центробанке раскрыли детали возможного дизайна новых банкнот

На обновленной купюре достоинством 1000 рублей с большой долей вероятности могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья, в том числе собор Александра Невского, Чкаловская лестница и Главный ярмарочный дом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх