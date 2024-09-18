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В Белграде состоялась премьера фильма «Люди Христовы. Наше время» Эмира Кустурицы

В Белграде состоялась премьера фильма «Люди Христовы. Наше время» Эмира Кустурицы

В столице Сербии 18 сентября состоялась премьера документального фильма «Люди Христовы. Наше время», над созданием которого работал культовый режиссер Эмир Кустурица и не менее значимый для всемирного кинематографа сценарист Йован Маркович.

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