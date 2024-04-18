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Суд приговорил Анисифорова к 21 году тюрьмы за убийство девушки в Железногорске

Суд приговорил Анисифорова к 21 году тюрьмы за убийство девушки в Железногорске

Красноярский краевой суд приговорил Евгения Анисифорова из Железногорска к 21 году исправительной колонии строгого режима и выплате трех миллионов рублей за изнасилование и убийство 16-летней девушки, нападение на другую пострадавшую и кражу мобильных телефонов.

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