Суд приговорил Анисифорова к 21 году тюрьмы за убийство девушки в Железногорске

Красноярский краевой суд приговорил Евгения Анисифорова из Железногорска к 21 году исправительной колонии строгого режима и выплате трех миллионов рублей за изнасилование и убийство 16-летней девушки, нападение на другую пострадавшую и кражу мобильных телефонов.