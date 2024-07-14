В США заявили, что конфликт на Украине вошел в критическую стадию

Конфликт на Украине вступил в критическую стадию. Об этом пишет портал American Thinker. По мнению старшего аналитика Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александра Марковского, эта стадия обернется отчаянными решениями Киева и его союзников.