В США заявили, что конфликт на Украине вошел в критическую стадию

Конфликт на Украине вступил в критическую стадию. Об этом пишет портал American Thinker. По мнению старшего аналитика Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александра Марковского, эта стадия обернется отчаянными решениями Киева и его союзников.
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