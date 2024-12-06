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FinFax - Новости банков и вкладов

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Оплата по QR-коду: снижение комиссий для магазинов

Оплата по QR-коду: снижение комиссий для магазинов

Все больше магазинов начали предлагать покупателям оплачивать покупки через QR-код – этот способ выгоден магазинам за счет снижения комиссий, рассказала РИА Новости Дарья Динец, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН.

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