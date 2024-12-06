Оплата по QR-коду: снижение комиссий для магазинов

Все больше магазинов начали предлагать покупателям оплачивать покупки через QR-код – этот способ выгоден магазинам за счет снижения комиссий, рассказала РИА Новости Дарья Динец, заведующая кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета РУДН.