В Керчи установили имена девяти поднятых на воинском кладбище бойцов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых обнаружили в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, которое было обнаружено при прокладке водопровода.
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