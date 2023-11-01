Иностранцев начали пускать в Египет из Газы через погранпункт «Рафах»

Первую группу иностранцев, в которую входили десятки человек, утром в среду пустили в Египет из сектора Газа через пограничный пункт «Рафах», впервые открытый для людей на 26-й день войны Израиля с ХАМАС.
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