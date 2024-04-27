Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сунак гарантирует русским настоящую войну

Сунак гарантирует русским настоящую войну

КОТ  КОСТЯН Даже интересно, насколько сильно зажали в тисках Риши Сунака, чтобы британский премьер в отчаянии объявил о готовности погубить свою страну.

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