В рамках акции МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!» о своём прадедушке, защитнике Брестской крепости, рассказывает сержант полиции Кристина Ломоносова из Владимирской области

В семье помощника оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Вязниковскому району сержанта полиции Кристины Ломоносовойесть особая традиция – каждый год в День Победы гордо шагать в «Бессмертном полку» с фотографией прадедушки-фронтовика.