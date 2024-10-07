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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреев про отстранение за мат и агрессию в адрес судей: «Ни консультировать, ничего нельзя – могут быть санкции к «Оренбургу». Надо менять профессию, скорее всего»

– Вы отошли от футбольных дел, но казалось, что вы будете все равно формально присутствовать в «Оренбурге».

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