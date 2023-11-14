Агент заявил, что «Спартак» не рассматривает Черчесова на пост тренера команды

Тимур Гурцкая заявил, что Станислава Черчесова почти наверняка не будет в «Спартаке». Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не рассматривает вариант с назначение на пост главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии