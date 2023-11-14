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Агент заявил, что «Спартак» не рассматривает Черчесова на пост тренера команды

Агент заявил, что «Спартак» не рассматривает Черчесова на пост тренера команды

Тимур Гурцкая заявил, что Станислава Черчесова почти наверняка не будет в «Спартаке». Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не рассматривает вариант с назначение на пост главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова.

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