Агент заявил, что «Спартак» не рассматривает Черчесова на пост тренера команды

Тимур Гурцкая заявил, что Станислава Черчесова почти наверняка не будет в «Спартаке». Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» не рассматривает вариант с назначение на пост главного тренера «Спартака» Станислава Черчесова.