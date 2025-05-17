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«Мы сказали восемь»: Россия эпично ответила на слухи о цели освободить пять регионов Украины - Сумы, Харьков и Днепр «на выход»

«Мы сказали восемь»: Россия эпично ответила на слухи о цели освободить пять регионов Украины - Сумы, Харьков и Днепр «на выход»

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... мнение обезьян дуркаины и гейропы ЛЮДЕЙ интересовать не должно, их удел- молча стоять в стойле и гадить под себя.
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АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
В 18 лет закончил школу, в 21 училище ... Вопросы ?
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5 час.
Владимир Кузин
Дохлого осла уши нужно оставить хохлам.
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3 час.
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