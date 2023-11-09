Хинштейн призвал к регуляции. Он считает, что Интернет контролируется недостаточно

Глава комитета ГД по информполитике выступает за ужесточение регулирования ИнтернетаГлава Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн проводит параллели между регулированием Интернета и дорожным движением, выступая за создание комплексного свода правил, контроля и ответственности в цифровом пространстве, аналогичного ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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