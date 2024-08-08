Пирог-запеканка из кабачков с сосисками

Румяный пирог-запеканка из кабачков. Благодаря кабачковой основе запеканка сочная и нежная, сосиски добавляют сытность, а паприка, сушёный чеснок и итальянские травы придают аромат и дополняют вкус блюда.
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