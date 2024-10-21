Стали известны подробности убийства младенца в Архангельске

19-летнего жителя областного центра обвиняют и в других преступлениях, сообщили в СК Следствием установлено, что в августе 2023 года обвиняемый узнал от 15-летней девушки, что она в общественном туалете торгового центра в городе Архангельске родила от него ребёнка.